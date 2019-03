En kæmpe sag med 16 tiltalte medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF) har ved Retten på Frederiksberg taget en uventet drejning.

Antallet af tiltalte på anklagebænken fredag formiddag i retssagen om flere drabsforsøg er blevet reduceret til 15. En af mændene kunne derfor gå fra retten som en fri mand.

Det skriver Politiken.

Anklager Tomas Hugger indledte overraskende fredagens retsmøde med at fortælle, at den tiltalte mand var blevet forvekslet med en anden. Derfor anmodede anklageren om, at der skete frifindelse og løsladelse af den tiltalte.

- Vi har fået kildeoplysninger, som bekræfter os i, at pilen i den grad peger på en anden nu, sagde Tomas Hugger ifølge Politiken.

Politi og anklagemyndighed har fundet ud af, at den nu løsladte mand alligevel ikke er ham, som politiet mente at have identificeret på et overvågningsfoto fra en ATK-bil.

Bilen stod placeret på Tagensvej, og fotoet har indgået som et afgørende bevis mod manden.

Pilen peger nu i stedet i retning af et andet højtstående medlem af LTF. Ifølge Tomas Hugger har politiet haft gang i en "hasteefterforskning" vedrørende den nye mistænkte.

Retssagen mod de nu 15 LTF'ere drejer sig om en række drabsforsøg. Sagen er historisk, da den kan ende med at udløse domme på livstid, hvis mændene bliver dømt.