Bandemedlem frifindes for drabsforsøg på tilfældige

To tilfældige cyklister blev såret, da et bandemedlem fra LTF i 2017 skød vildt omkring sig på Nørrebro.

Et højtstående medlem af banden Loyal To Familia (LTF) er onsdag i Østre Landsret blevet frifundet for drabsforsøg på to tilfældige cyklister i København.

28-årige Billal Nabil Hasan er i stedet skyldig i at have udsat dem for fare.

Derved er landsretten kommet frem til en anden afgørelse end Københavns Byret.

Byretten idømte i foråret 2018 den 28-årige mand 20 års fængsel for drabsforsøg mod to tilfældige cyklister på Nørrebrogade. En rekordhøj straf for en forseelse af den type.

Den dengang 26-årige mand havde natten til 21. september 2017 bevæget sig ud på den yderste del af Nørrebrogade, hvor han trak en pistol og affyrede 11 skud på mindre end et minut.

Derefter fortsatte han videre ind mod byen til Den Røde Plads, hvor han igen affyrede våbnet, og to tilfældige cyklister blev ramt.

Men landsretten har i modsætning til byretten ikke vurderet, at gerningsmanden havde indset risikoen for, at nogen ville blive ramt og kunne dø.

Derfor frifindes han for drabsforsøg, men kendes skyldig i at udsætte andres liv for fare.

I sagen i Østre Landsret har anklagemyndigheden krævet, at Billal Nabil Hasan blev idømt fængsel på livstid for drabsforsøg.

Det skyldes ifølge anklagemyndigheden, at episoden skete som led i en bandekonflikt i København.

Den omstændighed muliggør, at straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte. Også selv om at den 28-årige ikke længere er skyldig i drabsforsøg.

Billal Nabil Hasan har været medlem af banden LTF siden stiftelsen i 2012. Han er tidligere dømt for blandt andet grov vold.

Under onsdagens skyldkendelse var der ingen af de tre dommere eller ni nævninge, som mente, at der var tale om drabsforsøg.

Enten onsdag eller torsdag ventes retten at afgøre, hvilken straf Billal Nabil Hasan skal have.