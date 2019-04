Bandemedlem får fængselsstraf for råb af LTF-parole i fængsel

En ung mand havde til hensigt at føre den foreløbigt forbudte bande Loyal To Familia (LTF) videre, da han råbte under en gårdtur i Vestre Fængsel sidste år.

Manden er ved Københavns Byret torsdag blevet kendt skyldig i at have råbt "LTF forever - forever LTF", da han var ude og trække luft under sin fængsling.

Den 4. september blev bandegrupperingen foreløbigt forbudt. Men det var rettens opfattelse, at den 25-årige efterfølgende forsøgte at holde liv i den.

Ud over LTF-parolen var han også tiltalt for at nægte at dække sin tatovering, der viser bandens logo, da en betjent bad ham om det.

Men da domsmandsretten ikke kunne blive enige om dét, blev han blot kendt skyldig i at bære et symbol fra en forening, der er gjort foreløbig forbudt.

De to forhold koster ham 50 dages fængsel og et forbud mod at opholde sig i et område på Nørrebro, hvor LTF er kendt for at holde til. Det gælder i et år fra domfældelsen.

Efter en kort pause valgte den unge mand med et kraftigt sort fuldskæg via sin forsvarer at anke dommen til landsretten. Han vil frifindes, lyder det.

Allerede først på dagen ved retsmødets begyndelse valgte den 25-årige at sige, at han ikke ønskede at udtale sig.

Flere gange har han dog alligevel forsøgt at henvende sig til de fængselsbetjente og politifolk, der har været forbi retslokalet som vidner.

Afbrydelserne har flere gange i løbet ad dagen ført til, at retsformanden irettesatte den 25-årige, der sad på anklagebænken.

- Det eneste, jeg vil, det er at undskylde for det temperament, jeg har, sagde den unge, da han fik lov at lade en afsluttende bemærkning falde, inden dommerne trak sig tilbage for at vurdere sagen.