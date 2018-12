Bandemedlem får 20 års fængsel for drabsforsøg mod betjente

Skudepisode i Mjølnerparken giver ung mand lang fængselsstraf og udvisning. Tre blev frifundet for anklagen.

Et medlem af banden Loyal To Familia (LTF) er blevet idømt 20 års fængsel for drabsforsøg på to betjente i civil, som han forvekslede med personer fra grupperingen Brothas.

Københavns Byret idømmer også manden, der er 20 år, en udvisning til hjemlandet Pakistan med et indrejseforbud.

Blandt de tilhørende lød et suk, da dommen faldt. Mens den dømte udbad sig betænkningstid og kiggede op i loftet. Han er fortsat beskyttet af et navneforbud, indtil en eventuel ankesag skal for retten.

Manden er født og opvokset i Danmark, og han har et barn på knap to år.

Episoden skete sidste år i september. Der blev affyret en serie skud fra en motorcykel mod to mænd i en gård i i Mjølnerparken i København.

De to var betjente, der sad i en civil patruljebil.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der var tale om en forveksling. Angriberne troede angiveligt, at mændene tilhørte den rivaliserende gruppe Brothas.

Sagen var en nævningesag, og der var bred enighed om dommen. I sagen om drabsforsøget var der 11 stemmer på fængsel i 20 år, og kun en enkelt stemme på fængsel i 18 år.

Onsdag i sidste uge blev den 20-årige kendt skyldig i drabsforsøget, mens Laura Birch, der er specialanklager, måtte se tre andre blive frikendt for anklagen om, at de ville dræbe de to personer i Mjølnerparken.

En af mændene, der onsdag blev frifundet for drabsforsøg, blev dog kendt skyldig for trusler og våbenbesiddelse. Retten idømmer 20-årige Ekram Yavuz fem års og seks måneders fængsel. Han anker ikke dommen.

Årsagen til den høje straf er, at skuddene faldt i forbindelse med en bandekonflikt. Den såkaldte bandeparagraf i straffeloven gør det muligt, at straffe kan vokse til det dobbelte.

Mandagens dom er blot den seneste i en lang række, som er begyndt at falde over bandemedlemmer, som blev fængslet under og efter sidste års blodige bandekonflikt i København.

Tidligere på året sagde en politiinspektør i Rigspolitiet til Berlingske om Loyal To Familia, at "gruppens fundament eroderer under dem". Det skyldes i høj grad en stribe domme med mange års fængsel.