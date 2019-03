Bandekonflikt og våben udvider visitationszone i Aarhus

Visitationszonen i Aarhus bliver udvidet og forlænget i mindst fire uger på grund af bandekonflikten i byen.

Det oplyser Østjyllands Politi.

I løbet af de seneste fire uger har betjente beslaglagt 22 stikvåben, 18 slagvåben, 12 peberspray, tre skydevåben, otte andre våben og tre skud- og stiksikre veste.

- Vi er tilfredse med, at vi har fået fjernet så mange våben fra gaden, men vi er også bekymrede over, at vi bliver ved med at finde våben i området - senest i weekenden hvor vi fandt en skarpladt pistol, siger chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen.

- Visitationszonen har været et vigtigt redskab for os i forhold til at slå ned på grupperingerne, og eftersom de kriminelle fortsat har konflikten mellem hinanden, så fortsætter vi også med visitationszone, siger han.

Zonen blev oprettet for en måned siden. Noget tyder dog på, at konflikten ikke kun er blusset op i det afgrænsede område. Derfor har politiet valgt at udvide zonen.

I visitationszonen kan betjente foretage kropsvisitationer, undersøge tøj, biler eller andet for at finde ud af, om nogen har for eksempel våben på sig.

Det var en ulmende uro i byen, som i første omgang førte til visitationszonen.

Politiet mener, at uroen har rødder i en formodet krig blandt kriminelle om hashmarkedet i en del af Aarhus.

Konflikten har medført en stribe voldelige overfald i den vestlige del af byen.

De voldelige episoder er blandt andet slagsmål og knivstikkeri.

Så sent som i sidste uge blev en 24-årig mand ramt af flere knivstik på Sandkåsvej. Adressen er inden for området, hvor politiet har oprettet visitationszonen.