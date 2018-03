Ifølge ham ligger containerne så dybt, at de ikke udgør en fare for skibstrafikken i området.

To skibscontainere er fredag blevet fundet på bunden af Storebælt. Der er tale om de containere, der røg over bord, da to skibe tirsdag kolliderede cirka 30 kilometer nord for Storebæltsbroen , oplyser Forsvaret.

Men to gik til bunds. Det er dem, som man nu har fundet ved brug af ekkolodteknologi, forklarer Jesper Lyngholm.

- Ligesom når fiskerne skal finde store fiskestimer, som de kan fange, så kan man ved hjælp af ekkolod og andet teknisk udstyr lokalisere ting på havbunden og få et radarbillede af, hvad der måtte være på bunden, siger han.

I og med at containerne ikke udgør nogen fare, hvor de ligger, er sagen for Forsvarets vedkommende lukket, fortæller Jesper Lyngholm.

- Nu sker der rent praktisk det, at rederierne, som har ansvaret for de her containere, går i gang med at finde et civilt bjærgningsselskab, som ved hjælp af dykkere kan komme ned og sætte trosser og wirer i containerne og få dem hevet op igen, siger han.

Arbejdet med at opklare årsagen til ulykken ligger hos Den Maritime Havarikommission. Her har undersøgelseschef Øssur Hilduberg fortalt, at der vil gå flere måneder, før kommissionen vil melde noget ud om årsagen til ulykken.