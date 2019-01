Baglandet dumper Løkkes reform: - Det bliver alt for nemt for Mette Frederiksen

Efter onsdagens pressemøde får regeringens nye sundhedsreform massiv kritik fra Venstres bagland. Det gør det ikke nemmere for Venstre at vinde valget, mener Søren Gade (V).

- Det bliver alt for nemt for Mette Frederiksen. Hun kan bare sige: Hvis du vil beholde Stephanie Lose, så stem på Mette Frederiksen.

Derved kan danskerne fra 1. januar 2021 vinke farvel til de 205 regionsrådsmedlemmer, hvis folkevalgte plads nedlægges et år inden genvalg, hvis reformen forhandles igennem med Dansk Folkeparti, der også går ind for en nedlæggelse af regionerne.

Under reformen "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" indgår regionsrådenes nedlæggelse. Strukturen i sundhedsvæsenet skal ændres til tre lag med en statslig bestyrelse under Sundhedsministeriet, fem regionale sundhedsforvaltninger og 21 nye sundhedsfælleskaber, hvor der blandt andet skal sidde borgmestre og sundhedsudvalgsformænd fra de forskellige kommuner.

- Ingen kan være uenig med statsministeren i, at vi skal have et bedre sundhedsvæsen, men jeg mangler simpelthen at høre, at en udpeget bestyrelse kan være en bedre garant for et bedre sundhedsvæsen end en folkevalgt.

Lars Krarup ser ligesom regeringen et behov for investeringer i det nære sundhedsvæsen - men han vil gerne bevare det folkevalgte led. Arkivfoto: Mads Hansen

- Jeg tvivler på, at folk i Venstres bagland råber hurra for at erstatte en folkevalgt bestyrelse med en udpeget. Jeg håber ikke, reformen er udtryk for centralisering, men det må tiden vise. Den må også vise, om det bliver nemt at gå til valg på.

Bestyrelsesformand for Venstre i Region Midtjylland Jens Nicolai Vejlgaard er en central stemme i Venstres jyske bagland, og han tvivler på, at baglandet jubler over regeringens beslutning om at fjerne det folkevalgte led.

På onsdagens pressemøde forklarede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at man stadig vil kunne tage fat i formanden for sundhedsforvaltningerne, hvis man er oprørt over sit lokale sundhedsvæsen. Men det rækker ikke, mener Gade.

- Jo jo, jeg mangler bare at høre, hvilken kogeplade de har hånden på? Hvem står de til ansvar for? Hvem kan borgerne henvende sig til, hvis de er utilfredse?

Det folkevalgte element tager afgørende beslutninger for borgerne, mener Søren Gade og påpeger, at når der kan komme ambulancer til tyndtbefolkede områder, skyldes det, at det har været en politisk prioritering - en prioritering, han frygter forsvinder, når det bliver en bestyrelseskonstituering, der skal overtage beslutningerne for regionernes sygehuse og sundhedsvæsen.

- Jeg har svært ved at forstå, hvad det er, vi skal sidde og snakke om. Men økonomien omkring sundhedsvæsenet bliver centraliseret, og når det sker, så vil der hver gang, der er sparekataloger, ske det, at tingene samler sig om de helt store byer. Og det er der grund til at være bekymret over, hvis man kommer fra Midt- og Vestjylland, siger Lars Krarup.

- Men du kommer jo som borgmester til at sidde med i bestyrelsen for det lokale sundhedsfællesskab, det er vel decentralisering ?

Men selv om der er behov for investeringerne, er det for borgmesteren ikke til at få øje på, hvordan embedsmænd i fem sundhedsforvaltninger skulle varetage patienternes behov og interesser bedre end folkevalgte.

- Jeg deler grundlæggende analysen af, at der er behov for investeringer i det borgernære sundhedsvæsen, siger han.

For Lars Krarup (V), der er borgmester i Herning, handler det primært om, at en øget centralisering vil mindske nærheden for borgerne, men han forstår behovet for en reform.

Vil stemme nej til nedlæggelse

Bekymringen om øget centralisering ligger også hos Bo Libergren, der også tidligere har været ude at kritisere regeringens planer om at nedlægge det folkevalgte element - og den kritik er ikke forstummet. Han påpeger blandt andet, at sundhedsreformen vil mindske borgernes mulighed for at øve indflydelse på sundhedsvæsenet.

- Min grundholdning er uforandret. Det handler om borgernes indflydelsesmuligheder, og det er fuldstændig centralt demokratisk set. For mig er problemet, at magten i sundhedsvæsenet vil blive centraliseret i bestyrelser, som kommer til at stå til ansvar opadtil, altså over for ministeren, og ikke nedadtil over for borgerne og vælgerne.

- Så hvis du sidder i Folketinget, når der skal stemmes, om regionsrådene skal nedlægges, vil du stemme nej?

- Ja, det vil jeg stemme nej til.

Ifølge Søren Gade vil regeringen drukne i forsøget på at fjerne noget, der betyder så meget nogle steder i landet, som regionsrådene gør - noget, der ikke vil gøre det nemmere for Venstre at vinde det kommende folketingsvalg, mener han.

- Er det ikke også lidt jeres skyld? Hvis I ikke havde kritiseret reformen offentligt, havde den del ikke fyldt så meget?

- Jeg er ikke andet end et talerør for andre mennesker. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Min opfattelse er, at det her stikker dybt i Jylland.

- Kan I tabe valget på det her?

- Det håber jeg bestemt ikke. Men jeg synes ikke, det gør det nemmere for os at vinde det.