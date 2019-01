Bagedyst-finalist og X Factor-stjerne dyster i melodigrandprix

Når Danmark til maj skal dyste i det internationale melodigrandprix, Eurovision, i Tel Aviv i Israel, kan det være et kendt dansk navn, der skal forsøge at vinde det hele.

Blandt årets deltagere er "X Factor"-semifinalisten Sigmund.

Den 23-årige sanger har altid drømt om at deltage i Dansk Melodi Grand Prix, og det går snart i opfyldelse, når han skal på scenen med sangen "Say My Name".

Julie Berthelsen er også blandt årets deltagere i Dansk Melodi Grand Prix, som afholdes lørdag den 23. februar i Jyske Bank Boxen i Herning.

Den 39-årige sangerinde har erfaring med sangkonkurrencer og fik sit store gennembrud, da hun kom på andenpladsen i "Popstars" i 2002.

Nu skal hun forsøge at synge sig helt til tops i årets melodigrandprix.

Sammen med Nina Kreutzman Jørgensen optræder de to dansk-grønlandske sangerinder som duoen Julie & Nina.

Af andre celebre navne i årets finalefelt er 31-årige Jasmin Gabay. Hun tonede frem på skærmen i sidste års udgave af "Den store bagedyst", hvor hun nåede hele vejen til finalen.

Den vandt hun ikke. Men nu satser hun på at vinde Dansk Melodi Grand Prix.

Faktisk har hun allerede en smule erfaring med at nå til tops i melodigrandprixet.

Hun sang nemlig kor på nummeret "Where I Am", som Anja Nissen vandt med i 2017.

Blandt andre kendte ansigter er Pharfar, Klumben, Chapper og Panamah-guitaristen Peter Lützen, som sammen udgør Humørekspressen.

Den kendte kvartet skal forsøge at vinde melodigrandprixet med nummeret "Dronningen af baren".

En anden erfaren herre, som skal synge for at repræsentere Danmark til Eurovision, er Teit Samsø.

Den 37-årige musicalstjerne portrætterede både melodigrandprix-legenden Tommy Seebach og Rasmus Seebach i familiemusicalen "Seebach" fra 2017.

Sangeren Rasmus Faartoft har også baggrund i musicalverdenen, men stiller op til melodigrandprixet under eget navn.

Feltets yngste deltager er 20-årige Leonora, som skal fremføre kærlighedssangen "Love Is Forever".

Solisten Marie Isabell er også blandt årets deltagere. Hun blev spottet på Instagram, men skifter skærmen ud med den helt store scene i Jyske Bank Boxen.

Blandt de øvrige deltagere er den 23-årige solist Simone Emilie og den 34-årige sangerinden Pernille Leeloo, som skal forsøge at blæse dommere, seere og publikum omkuld.

Dansk Melodi Grand Prix sendes live på DR1 fra Jyske Bank Boxen i Herning lørdag den 23. februar.

I spidsen for showet står tv-værten Kristian Gintberg og tidligere melodigrandprix-vinder Johannes Nymark.