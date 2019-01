Badehotel-kok har vundet kokke-VM: Kæmpe forløsning

Begejstringen er stor hos køkkenchefen Kenneth Toft-Hansen, der efter hårdt arbejde onsdag aften har vundet kokkemesterskabet Bocuse d'Or.

- Det er en kæmpe forløsning, og glædessus strømmer gennem kroppen. Jeg har vundet VM. Det er fantastisk, fortæller kokken fra Svinkløv Badehotel.

Han takker sit stærke danske hold, som også består af assistent Christian Wellendorf, for sejren.

- Det er en holdpræsentation. Min fantastiske assistent Christian har gjort et fuldstændig fantastisk stykke arbejde, og så har vi en fantastisk coach.

- Der har desuden været et lille hold på et par personer, og de har været med til at køre os i stilling til, at vi har kunnet levere det, siger kokken.

Christian Wellendorf blev ved mesterskabet da også hyldet med prisen "Best Commis Chef" for sit assisterende arbejde.

Bocuse d'Or bliver afholdt i Lyon i Frankrig, og det er kun anden gang, at Danmark står øverst på skamlen i konkurrencen, der for første gang blev afholdt i 1983.

Senest var det i 2011 Rasmus Kofoed, der er køkkenchef og medejer af restauranten Geranium, som vandt. Han var i år træner for Kenneth Toft-Hansens kokkehold.

Kenneth Toft-Hansen overtog driften af det historiske Svinkløv Badehotel tilbage i 2015.

Hotellet nedbrændte natten til 26. september 2016. Det var en defekt tørretumbler, der var skyld i branden. Badehotellet forventes at genåbne i løbet af 2019.

Køkkenchefen fortæller, at guldet ikke kommer til at betyde det store for, hvad han skal lave det næste stykke tid.

- Jeg skal hjem og fortsætte mit virke på Svinkløv Badehotel. Når vi lukker i efteråret, kan det være, at jeg får mulighed for at rejse ud i verden og lave lidt mad, siger Kenneth Toft-Hansen.

Skandinaverne ryddede bordet ved mesterskabet. Sverige løb med sølvet, og nordmændene fik bronze. For den danske mesterkok kommer det ikke som en overraskelse, at de nordiske lande ligger i spidsen.

- Det var dem, som var favoritterne på forhånd. Det er ikke en kæmpe overraskelse, for de leverede fuldstændigt vanvittigt flotte retter begge to, siger han.