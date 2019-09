BILLEDSERIE: Tysk elefantfamilie har indtaget Københavns Zoo

Torsdag hejste Zoologisk Have i København tre nye elefanter over hegnet til parken: Hunelefanten Thiha Phyu, hendes datter Maha Kumari og den kun to år gamle han - og barnebarnet - Jung Bul Kne.

Elefantflokken i Københavns Zoo er blevet udvidet med tre tyske elefanter torsdag.

En elefantfamilie bestående af søn, mor og mormor er flyttet ind i Zoologisk Have i København torsdag. Processen med at få de enorme dyr på flere ton over hegnet til Zoo har taget tre timer og har krævet en enorm kran og beroligende medicin til elefanterne. Der vil gå lidt tid, før de tre tykhudede elefanter vil møde den nuværende elefantflok i Zoo. Zoos dyrlæger skal de næste par dage tjekke, at de nye gæster ikke har taget parasitter eller andet med sig. Derudover skal der sørges for, at familiesammenføringen går gnidningsfrit. Den ældste tyske hunelefant, som er født i 1980, har før haft rollen som matriark, og Københavns Zoo forventer, at hun derfor vil indtage samme rolle i sin nye flok. De nuværende hunelefanter har indtil nu haft svært ved at finde ud af, hvem der bestemmer.

Elefanterne kom hele vejen fra den zoologiske have i Köln i deres grønne transportkasser for at bidrage til, at der med tiden kan komme flere elefantunger i Danmark.

Elefanterne kommer til Danmark, fordi København Zoo ikke har nok elefanter til at opretholde det avlsprogram, de er en del af for at beskytte arten. Der var kun en enkelt fødedygtig hun - nu kommer der to mere, der kan bidrage med mange nye elefantunger i fremtiden.

Elefanterne er de såkaldte asiatiske elefanter, der kan veje op til fem ton og blive tre meter høje. De lever maksimalt, til de er 70 år og er kønsmodne i en alder af 8-14 år.

Den ældste tyske hunelefant, som er født i 1980, har før haft rollen som matriark, og Københavns Zoo forventer, at hun derfor vil indtage samme rolle i sin nye flok. De nuværende hunelefanter har indtil nu haft svært ved at finde ud af, hvem der bestemmer.

De tre nye elefanter vil først blive isoleret, hvor dyrlæger vil tage prøver for at sikre, at de er sunde og raske. Den gamle flok vil straks kunne lugte de nye elefanter og vil med lyde forsøge at kommunikere med de nye beboere.