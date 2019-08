Mette Frederiksen undskyldte tirsdag på statens vegne for svigt og overgreb mod børnehjemsbørn.

Se billederne fra det følelsesladede arrangement her.

Det skete ved et arrangement på Marienborg. Undskyldningen blev modtaget af blandt andre formanden for foreningen Godhavnsdrengene, Poul-Erik Rasmussen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gav tirsdag en undskyldning til de tidligere børnehjemsbørn, som blev udsat for misrøgt på drengehjemmet Godhavn og andre af statens børnehjem.

Poul-Erik Rasmussen, formand for foreningen Godhavnsdrengene, modtog undskyldningen fra statsministeren. Den var længe ventet, sagde han i sin tale.

- Undskyld for den uret, der er begået mod jer og jeres kære, lød det fra statsminister Mette Frederiksen, der ledsagede udskyldningen med et kram til formanden for Godhavnsdrengene, Poul-Erik Rasmussen.