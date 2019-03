BILLEDSERIE: Royalt besøg ved fejring af Hjemmeværnet

Kronprinsesse Mary modtages af Søren Espersen, som er kommitteret for Hjemmeværnet og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Kronprinsesse Mary har været medlem af Hjemmeværnet siden 2008.

Hjemmeværnet fejrede 70-års jubilæum 31. marts, og både dronningen, kronprinsessen og 500 soldater deltog.

Hjemmeværnet blev oprettet som en statslig institution den 1. april 1949, der skulle være en del af Danmarks militære forsvar. Værnet er vokset ud af modstandsbevægelsen, da 250 af bevægelsens ledere umiddelbart efter Besættelsen blev enige om at oprette et forsvar for den danske selvstændighed. Mandag har Hjemmeværnet 70-års jubilæum, og det blev allerede markeret søndag med en parade i Nymindegab i Sydvestjylland, hvor Hjemmeværnsskolen ligger. Både dronning Margrethe og kronprinsesse Mary deltog. Se billeder fra fejringen her.

Hjemmeværnets 70-års jubilæum markeres blandt andet med en parade. Her ses Jens Garly, som er chef for Hjemmeværnet, og dronning Margrethe. Bagest ses Søren Espersen, som er kommitteret for Hjemmeværnet, og kronprinsesse Mary.

Dronning Margrethe og kronprinsesse Mary besøger Nymindegablejren i anledning af Hjemmeværnets 70-års jubilæum. Den 9. juni 1945 mødtes 250 af modstandsbevægelsens ledere i Odense, anført af Frihedsrådet. Her blev man enige om at oprette et værn til forsvar for Danmarks selvstændighed. Den 1. april 1949 blev Hjemmeværnet oprettet som en statslig institution.

Hjemmeværnets 70-års jubilæum markeres blandt andet med en parade, hvor omkring 500 hjemmeværnssoldater fra hele landet indgår.

Hjemmeværnets 70-års jubilæum markeres blandt andet med en parade, hvor omkring 500 hjemmeværnssoldater fra hele landet indgår. Der kommer også et større opbud af chefer fra de nordiske, de baltiske samt det amerikanske hjemmeværn. Desuden deltager repræsentanter fra​​ Forsvaret, Politiet, beredskabet og andre myndigheder. Og så er byens borgere inviteret med til at overvære paraden.

Som en særlig gestus overrækker dronningen 70-års tegn til en lille håndfuld trofaste frivillige soldater, der har været en del af Hjemmeværnet siden oprettelsen i 1949.

Kronprinsesse Mary udnævnes til kaptajn i Hjemmeværnet. Udnævnelsen skete på baggrund af Kronprinsessens netop overståede chefkursus i Hjemmeværnet, der fandt sted i starten af marts måned på Vordingborg Kaserne.

Kronprinsesse Mary er blevet udnævnt til kaptajn i Hjemmeværnet, her med kaptajnstriber. Til højre står Erik Buhl Nielsen (V), som er Vardes borgmester. Til venstre står dronning Margrethe.

Dronning Margrethe og kronprinsesse Mary siger farvel til Hjemmeværnets chef, Jens Garly. De har besøgt Nymindegablejren i anledning af Hjemmeværnets 70-års jubilæum.