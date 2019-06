BILLEDSERIE: Partilederne tog familien med ud at stemme

Valgdagen er forløbet i bragende sol og med hele 13 partier på stemmesedlen.

Alternativets Uffe Elbæk var onsdag den første af i alt 13 partiledere, der afgav sin stemme ved folketingsvalget. Det skete klokken 09.00 i Grøndal Multicenter i København. Den sidste blev Kristendemokraternes fungerende formand, Isabella Arendt, der stemte kort før klokken 17 i Vanløse. Langt de fleste af partilederne stemte i hovedstadsområdet. Mange havde taget deres ægtefæller og børn med. Folketingsvalget falder sammen med grundlovsdag. Derfor har flere af partiledere og politikere traditionen tro været at finde på talerstole rundt omkring i landet. Her er udvalgte billeder fra dagen.

Søren Pape Poulsen fra Konservative stemmer på Viborg Stadion Center i Viborg. Hvis man skal tro meningsmålingerne, må justitsminister og formand for De Konservative Søren Pape Poulsen højst sandsynligt forlade sin ministerpost, når folketingsvalget er overstået.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, stemmer på Stensballe Skole i Horsens. Ved stemmelokalet fraråder Anders Samuelsen at stemme på regeringspartneren Venstre, som bejler til Socialdemokratiet.

Pia Olsen Dyhr fra SF (Socialistisk Folkeparti) stemmer med sin mand, Villy Dyhr, på Kirkebjerg Skole i København. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortæller, at hun vil huske valgkampen for, at børn og klima stod øverst på dagsordenen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre stemmer sammen med børnene Lisa og Bergur på Nyboder Skole. Statsministeren siger til den fremmødte presse, at han opfordrer til, at man i Folketinget forener ambitioner fra højre og venstre side af den politiske skala, så der både kommer fokus på klimaproblemer, virksomhedernes vilkår og velfærdssystemet.

Politisk leder Pernille Skipper og partifællen Rosa Lund fra Enhedslisten stemmer i Korsgadehallen i København. Det er første gang, at Pernille Skipper står i spidsen for partiet ved et folketingsvalg.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, stemmer i Sundby Idrætspark i København med sin kone. Her fortæller han, at han er fast besluttet på at lade Socialdemokraternes Mette Frederiksen få chancen for at danne en ny regering efter valget.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs afgiver sin stemme på Vesterbro Bibliotek i København, hvor han var ledsaget af adskillige politibetjente. Rasmus Paludan er ikke af den opfattelse, at han er tæt på spærregrænsen ved folketingsvalget.

Klaus Riskær Pedersen fra partiet Klaus Riskær Pedersen stemmer på Nyboder Skole. Han fortæller til de fremmødte journalister, at han har en god fornemmelse på valgdagen. Dog erkender han, at han er kommet for sent i gang med at føre valgkamp.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, stemmer i Grøndal Multicenter i København. Alternativet står til tilbagegang i meningsmålingerne, men han fortæller, at han tager det roligt.

Valglokalerne landet over har været åbne siden klokken otte onsdag morgen og holder åbent 12 timer frem. Det er dog ikke bare valgdag, men også grundlovsdag. Derfor vil flere politikere holde tale i den anledning. Det hele slutter selvfølgelig med partiernes valgfester.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ankommer til Ollerup, hvor hun skal holde sin tale i forbindelse med Grundlovsdag. I sin tale siger hun blandt andet, at en af de vigtigste opgaver, Danmark står overfor, er at genoprette tilliden i samfundet.

Kristian Thulesen Dahl ankommer til valgstedet i Thyregod. På valgdagen holder han desuden grundlovstale på Lykkesholm Slot i Ørbæk på Fyn. Her siger han, at han "dristes" til at tro, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil være statsminister for enhver pris.

Kristendemokraternes fungerende formand, Isabella Arendt, stemmer i Vanløsehallerne ved København. Isabella Arendt har oplevet, at vælgerne har været nysgerrige efter at høre, hvad de nye partier har haft at byde på under årets valgkamp.

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige lander med helikopter og stemmer i Snekkersten Idrætscenter i Snekkersten. Pernille Vermund modtages af sin søster, sin far og sine tre børn.