BILLEDSERIE: Pandaer gøres klar til afrejse mod Danmark

Torsdag flyver to kinesiske pandaer til København. De er blevet trænet til afrejse. Se billederne her.

Der er ikke lang tid til, at to kinesiske pandaer sætter deres poter på dansk jord.

Pandaen Xing Er spiser bambus på Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding i Chengdu i Kina tirsdag. Her er den - ligesom panda Mao Sun - sat i karantæne.

Her ses en af de to store bokse, som pandaerne Xing Er og Mao Sun skal flyve i på rejsen mod København. Det er torsdag, at de to pandaer flyver afsted mod Danmark.