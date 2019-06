BILLEDSERIE: Kronprinsen gik og Mary løb ved Royal Run

Her kan du se billeder fra dagens løb i Aarhus og Aalborg.

Da løbet havde premiere sidste år forud for kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, var der godt 70.000 deltagere.

Kronprinsesse Mary løber "One Mile", hvilket svarer til cirka 1,6 kilometer, med julemærkebørn ved Royal Run i Aalborg.

Til løbet er der plads til folk i alle aldre. Her har en af de små fået krone på til lejligheden ved Royal Run i Aarhus.

I Aarhus mødte flere op med udsmykning, da løbet stod på mandag. Deltagerne har mulighed for både at løbe og gå, og distancerne varierer fra 1,6 kilometer (One Mile) til 5 og 10 kilometer.