BILLEDSERIE: Festivalgæster løber om kap mod Orange Scene

Onsdag klokken 17 åbnede festivalpladsen på Roskilde Festival. Her vil blandt andre Bob Dylan give koncert.

Efter en dag, der begyndte med regn og blæst, var der lutter glade ansigter at spore, da festivalpladsen i Roskilde åbnede onsdag eftermiddag. Igen i år blev det et opsigtsvækkende kapløb om at få den bedste plads foran Orange Scene og komme først i køen til det store udvalg af madboder, som festivalpladsen har at byde på. Flere end 100 musiknavne fra hele verden vil de næste fire dage optræde på pladsens otte scener. Blandt hovednavnene er Robyn, Janelle Monáe og The Cure. Her er en række billeder fra åbningen af festivalpladsen.

Siden lørdag har mange tusinde festivalgæster varmet op til, at musikken skulle begynde onsdag. Det var således glade ansigter, der løb ind på festivalpladsen, hvor der frem til lørdag vil være koncerter med blandt andre The Cure, Travis Scott og Bob Dylan.

Det er 49. gang, at Roskilde Festival afholdes. Over 130.000 mennesker deltager i festivalen. Det gør Roskilde Festival til Danmarks fjerdestørste "by" målt på indbyggertal. Festivalen tiltrækker mennesker i alle aldre, men gennemsnitsalderen er 24 år.

Traditionen tro løb festivalgæsterne om kap ind på pladsen, da Roskilde Festival åbnede festivalpladsen onsdag klokken 17.

Der er fart på, når festivalgæsterne først bliver lukket ind. Det gælder om at være hurtigt for at sikre sig den bedste plads til aftenens koncerter på Orange Scene. Det er den svenske rapper, feminist og aktivist Silvana Imam, der åbner Orange Scene klokken 18. Senere spiller Bob Dylan.