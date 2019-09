BILLEDSERIE: Dronningen besøger Slesvig-Holsten før jubilæumsår

Besøget er en optakt til den officielle markering af 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark, der fandt sted i 1920 efter to folkeafstemninger i det daværende Nord- og Mellemslesvig.

Dronningen skal under sit ophold både besøge skoler, gymnasier og et alderdomshjem for det danske mindretal. Dertil skal hun besøge de to store danske virksomheder i regionen, Danfoss og Jysk.

Danmarks generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen, holder en paraply over Dronning Margrethe i Flensborg. Kim Andersen sagde forud for dronningens besøg, at de betragter besøget som "en meget spændende og ærefuld opgave". Ifølge Kim Andersen er det imidlertid første gang siden 1978, at dronningen er på officielt besøg i Slesvig-Holsten. Og første gang, at hun bliver i så lang tid.