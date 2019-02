Fredag demonstrerede børn og unge landet over for at få politikere til at tage klimaforandringer seriøst.

Ifølge Den Grønne Studenterbevægelse strejkede i alt omkring 2000 skole- og gymnasieelever.

Formålet var at råbe politikere op og få sat skub i langt mere radikale politiske tiltag i kampen mod klimaforandringer.