BILLEDSERIE: Bassen buldrer i bøgeskoven for 40. gang

Smukfest, som også er kendt som Danmarks Smukkeste Festival, bliver nemlig afholdt for 40. gang, efter at den begyndte som en endagsbegivenhed i 1980.

I 2014 delte forfatteren Klaus Rifbjerg og rapperen Sivas Polka Verner Legatet. Smukfest har siden 2002 uddelt Polka Verner Legatet, som blev indstiftet af skuespillerinderne Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind, da de modtog Smukfest-prisen. De valgte at bruge en del af pengene på at hylde Polka Verner, en sygdomsramt trommeslager i den mangeårige Skanderborg-institution Erling Erlang. (Arkivfoto)

Medina optrådte i 2011 på Smukfest. Flere anmeldere kritiserede Medina for at mangle sin stemme. Hun forklarede det efterfølgende på Facebook med, at hun inden koncerten havde fået akut lungebetændelse. Det var samme år, hun udgav albummet "For Altid", der indeholder nogle af hendes største hits. (Arkivfoto)