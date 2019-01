Avisledere om nytårstale: Løkke droppede valgtalen

Statsministeren holdt tirsdag sin sidste nytårstale, inden at der senest til juni skal være folketingsvalg.

Hvis danskerne nytårsdag ventede en valgtale fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der som vanligt holdt sin nytårstale, så må de være skuffede.

Sådan lyder det i lederne i flere aviser.

- Frem for at fyre valgraketten af valgte Løkke Rasmussen at træde vande og gå forsigtigt frem med en analyse af verdens tilstand. Den vil de færreste være uenig med ham i, skriver Jyllands-Posten i sin leder.

Nytårstalen var ifølge Berlingskes leder, der er skrevet af chefredaktør Tom Jensen, nærmest en "anti-valgtale". Han kalder det på sin vis et modigt valg for en statsminister, som snart skal til valg:

- Den var med sit fokus på ansvarlighed, på de internationale institutioner og samarbejdet om klima, økonomi og så videre nærmest antitesen af populisme. Og derfor sympatisk og rosværdig.

Avisen mener dog også, at talen udstillede, hvor svært det er for en borgerlig statsminister at sætte en offensiv borgerlig dagsorden i øjeblikket.

- Ud over sundhedsreformen er det meste - bortset fra fastsættelsen af valgdatoen - vel efterhånden spillet af hænde for Løkke. Der dog som bekendt har det med at overraske, når han er mest undervurderet. Vi får se, skriver Tom Jensen.

Statsministeren nævnte i sin tale blandt andet sin bekymring over, at USA har forladt klimaaftalen fra Paris, og at Storbritannien snart forlader EU.

Ifølge Politikens leder åbnede Løkke valgåret som statsministeren, der vil samle nationen på tværs af politiske skel.

Men avisen problematiserer, at talen "står i skærende kontrast til den politik, hans regering har ført de seneste tre et halvt år".

- Regeringen har jo netop selv afvist fælles løsninger på migrationskrisen og har i stedet valgt at undergrave EU ved at gå solo med lande som Østrig og Ungarn.

- Regeringen har klattet en økonomisk højkonjunktur væk til skattelettelser, der har skabt større ulighed, står der i lederen.