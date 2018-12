Avis: Danmark er det næstmindst religiøse land i Europa

Det kan godt være, at langt de fleste danskere er medlem af folkekirken, men skal man tro en nylig opgørelse fra det amerikanske analyseinstitut Pew, er danskerne en flok rationalister uden tro på meget andet end det, der kan måles og vejes.

Ifølge undersøgelsen er Danmark nemlig ét af de mindst religiøse lande i Europa. Det skriver Kristeligt Dagblad lørdag.

Kun esterne er mindre religiøse, fremgår det af undersøgelsen, der bygger på meningsmålinger i 34 europæiske lande.

I meningsmålingen har de adspurgte europæere blandt andet forholdt sig til, om man beder og tror på Gud.

Og de spørgsmål giver tilsammen en god indikator for graden af traditionel religiøsitet i et land. Det mener Greg Smith, der er viceleder af Pews forskningsafdeling for religion.

- Der er helt givet også andre faktorer at måle religiøsitet på, men de her spørgsmål formår at indramme graden af det, jeg vil kalde traditionel religion i et land.

- Spørgsmålene har en bredde, så de er relevante for mange forskellige religiøse grupper, siger han til Kristeligt Dagblad.

Pew har brugt samme fremgangsmåde til at måle religiøsiteten i USA.

Danskernes manglende religiøsitet kan undre, skriver avisen, når man især ved juletid ser propfyldte kirker landet over. Dertil kan folkekirken prale af at have cirka 75 procent af befolkningen som medlemmer.

Det er dog værd at tage undersøgelsen med ophøjet ro, mener Anders Laugesen, religionsjournalist og vært på DR's radioprogram "De højere magter".

- Når amerikanske analyseinstitutter undersøger tro, gør de det ud fra en kulturel sammenhæng, hvor religiøsitet handler om at gå i kirke og tro på en bestemt måde.

- Men religiøsitet er noget andet i en dansk kultur. Her vil man sige, at det er bedre at sidde på kroen og tænke på Vorherre end at sidde i kirken og tænke på øl og damer, siger han til Kristeligt Dagblad.