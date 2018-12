Atombunker, vikingeskibe og Dybbøl Mølle får millioner

Hvad har Dybbøl Mølle, en atombunker og Vikingeskibsmuseet i Roskilde til fælles?

De optræder alle på finansloven på kulturens område. Hele kulturområdet får tilført 759 millioner kroner over fire år.

- Regeringen prioriterer kulturen, som sådan set er fundamentet for vores samfund. De 759 millioner markerer, at vi er ved et vendepunkt, siger kulturminister Mette Bock (LA).

Spørgsmålet er, hvad det betyder i forhold til omprioriteringsbidraget, som er regeringens omfordeling af en procentdel af midlerne på kulturområdet.

- Næste år går det i plus, og samlet set betyder det, at de midler, der omprioriteres, bliver på kulturens område. Men vi flytter rundt på ting, for omprioriteringsbidraget er der stadig, siger Mette Bock.

De mange millioner på kulturens område giver for eksempel teatre, museer, landsdelsorkestre og kunstneriske uddannelsesinstitutioner et økonomisk løft.

De statslige museer som Nationalmuseet, Det Grønne Museum, Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling og Statens Museum for Kunst modtager 33 millioner kroner.

Det skal blandt andet åbne museernes udstillinger for bredere publikumsgrupper.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har de seneste år været hårdt ramt af oversvømmelser, blandt andet efter stormen Bodil i 2013. Det øger risikoen for nedbrydning af de historiske skibe.

Derfor afsættes der 150 millioner kroner til arbejdet med at opføre et nyt museum.

Den atombombesikre bunker Regan Vest udgør et unikt indblik i forholdene under den kolde krig og modtager 20 millioner kroner. Målet er at kunne åbne bunkeren for offentligheden.

Forud for 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020 modtager Dybbøl Mølle 2,5 millioner kroner til restaurering.

Desuden etableres et internationalt flygtningemuseum i Oksbøl. Museet skal ligge i Danmarks største lejr for tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig. Der afsættes ti millioner kroner til projektet, som skal høre under Vardemuseerne.

Der er stadig forhandlinger om en reform på museumsområdet, og ministeren kan ikke sige yderligere om, hvornår der ventes nyt.

På finansloven er der afsat en reserve på 30 millioner kroner til statsanerkendte museer.