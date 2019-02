Atju: Vinterferien er slut - der er pollen i luften

Omkring en million danskere menes at have pollenallergi. For dem, som ikke er i behandling for deres allergi, kan udsigten til forår være blandet med bekymring for konstant løbende næse, kløende øjne og besværet åndedræt. Arkivfoto: Barbro Wickström/Colourbox

Pollensæsonen begynder til tiden i år, og Astma-Allergi Danmark opfordrer til at komme i behandling, hvis man får symptomer på høfeber. For allergikere har ofte også astma, som bør behandles.

Forår: Samtidig med at danskere vender hjem fra skiferie, kan Astma-Allergi Danmark fastslå, at et af de første tegn på forår har meldt sig: De lunere temperaturer har fået både elletræer og hasselbuske til at sende pollen ud i luften. Og selvom det kan lyde som lige lovligt tidligt, er det faktisk bare til tiden - for pollensæsonen begynder normalt i midten af februar, oplyser Astma-Allergi Danmark. I december og begyndelsen af januar tydede mildt vejr på, at pollensæsonen kunne begynde før tid, men så dykkede temperaturen, og træerne udsatte deres pollenspredning. - Pollenfælden har været aktiv siden starten af januar, men det er først nu, hvor lunere luft får træerne til at sprede flere pollen, at tallene er stabile nok til at skyde pollensæsonen i gang, siger biolog Karen Rasmussen. Flere perioder med kulde og/eller nedbør kan dog bremse spredningen af pollen - til glæde for den million danskere, som er allergiske over for forskellige typer pollen.

Få direkte besked om dagens pollental Som en hjælp til dem har Astma-Allergi Danmark udviklet appen Dagens Pollental. Den er blevet opgraderet med nye funktioner, og et nyt, brugervenligt design skal gøre det lettere for pollenallergikere at følge med i pollensæsonen. Det er blandt andet muligt at få beskeder på telefonskærmen, når der udsendes varslinger om pollen, og man kan indstille, hvilke typer pollen eller svampesporer, man vil have beskeder om - vel at mærke fra den nærmeste målestation. Dagens Pollental-appen er gratis og kan hentes i både App Store og Google Play.

Knap hver tredje allergiker har også astma Over en million danskere har høfeber – cirka 30 procent af dem også har astma.

Næsten hver tredje oplever betydelig gene fra deres pollenallergi. Det svarer til 375.000 personer

Høfeberpatienter har en livskvalitet som diabetes- og hjerte-kar-patienter; eller dårligere.

Flere end 40 procent af dem, der lider af allergi, har aldrig fået en diagnose.



Kilde: Astma-Allergi Danmark

Vigtigt at få den rigtige behandling Selvom det kan være kraftigt livsforringende - på linje med diabetes og hjerte-kar-sygdomme - har flere end 40 procent af allergikere aldrig fået en diagnose og dermed heller ikke nødvendigvis den rigtige behandling. Og det kan have mere vidtrækkende konsekvenser, siger vicedirektør i Astma-Allergi Danmark Anne Holm Hansen. - Har du høfeber, er risikoen for, at du har astma større. Og har du astma, så lider du også ofte af høfeber. Så begge dele er meget alvorligt. Oplever man symptomer fra sin pollenallergi, bør man derfor altid kontakte sin læge, så man kan få den rette behandling. Det er forudsætningen for, at man kan leve et aktivt liv og være fri for symptomer det meste af tiden, siger Anne Holm Hansen. På kortet herunder kan du se, hvor mange allergikere der er i hver af landets kommuner.