Astronomisk Selskab finder unikke breve fra Albert Einstein

I de gamle arkiver i Astronomisk Selskab har man gjort et sjældent fund.

Der er fundet en brevveksling, der næsten er hundrede år gammel. Brevene stammer ikke fra hvem som helst. Det er Albert Einstein, der har skrevet med selskabets daværende formand.

Det fortæller formanden for Astronomisk Selskab, Majken Brahe Ellegaard Christensen.

Hun er ovenud begejstret for fundet og stolt over, at selskabet har haft brevvekslingen.

- Det første, jeg tænkte, var, at det her var en kæmpe opdagelse. Og det er enormt værdifuldt at finde håndskrevne breve fra selveste Albert Einstein, siger hun.

Albert Einstein var en tysk fysiker og matematiker, der blev betragtet som en af de største tænkere, mens han levede. I 1921 modtog han Nobelprisen i fysik.

Majken Brahe Ellegaard Christensen fortæller, at der ikke er noget i hverdagen, der vil ændre sig for den almene dansker. Alligevel har det dog stor værdi.

- Det minder os om, at en stor mand som Einstein, der fik Nobelprisen i fysik året efter, prioriterede at komme til København og fortælle danskerne om sin relativitetsteori, siger hun.

Formanden beskriver brevene som gullige og skrevet i håndskrevet skråskrift.

For Astronomisk Selskab er det ifølge formanden enormt identitetsskabende at finde brevvekslingen fra 1920, der blandt andet indeholder to håndskrevne breve fra videnskabsmanden.

- Det minder os om, hvad det er for en arv, vi bærer, hvad det er foreningen står for og hvad vi skal leve op til i dag.

Det var den daværende formand i Astronomisk Selskab, Elis Strømgren, der i 1920 havde inviteret Einstein til at holde foredrag i forbindelse med den generelle relativitetsteori.

- De snakker frem og tilbage om planlægningen af besøget, hvor Einstein skal bo henne, og hvornår han kommer, fortæller Majken Brahe Ellegaard Christensen.

Selskabet undersøger, hvordan brevene kan blive digitaliseret, så alle danskere kan se dem på en computer. Selskabet undersøger også, hvor de rent fysisk kan opbevares.