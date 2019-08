Arbejdsgiverne er skeptiske over for pensionsaftale

Første skridt i statsminister Mette Frederiksens (S) svendeprøve bliver taget, hvor hun mødes med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for at tale om tidligere pension for nedslidte.

Men det er ikke noget, som DA er med på.

Det siger administrerende direktør Jacob Holbraad på vej ind til mødet torsdag formiddag.

- En tidlig tilbagetrækning er ikke noget, som vi er positive overfor. Vi er hele tiden optaget af at skaffe mere arbejdskraft. Det er der ikke noget, der har ændret sig ved, siger han.

DA frygter, at en sådan reform, som regeringen ønsker, vil få negative konsekvenser for samfundets vækst og arbejdsudbud. Altså målet om at flere er villige til at arbejde mere.

Regeringen vil lade folk, der har arbejdet i 40 år, trække sig tilbage nogle år før.

Men da pensionsalderen ifølge en gammel politisk aftale stiger gradvist, betyder det, at dem, der er på vej ind på arbejdsmarkedet nu, først kan trække sig tilbage, når de er 72 år.

DA frygter, at retten til pension efter 40 år betyder, at nogle raske får mulighed for at lade sig pensionere tidligere.

Holbraad vil dog gerne høre statsministerens overvejelser, nu hvor hun har inviteret til møde.

Men det er ikke sikkert, at der kommer så meget nyt frem.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S), som også deltager, bliver regeringen ikke torsdag mere konkret på, hvem der i givet fald skal være omfattet af ordningen.

Og det bliver uanset et langt, sejt træk, ser det ud til.

- Vi har ikke nogen deadline for vores arbejde, siger Hummelgaard Thomsen.

De Radikale siger nej til S-forslaget. Dansk Folkeparti vil først tage stilling, når regeringen fremlægger en konkret model. Dermed er der i øjeblikket et flertal imod S-forslaget.

Der er dog støtte fra FH, som mener, at det er nødvendigt med en ny pensionsaftale.