Arbejdsgivere siger klart nej til lavere pensionsalder

Danske lønmodtagere, der har knoklet på arbejdsmarkedet i mange år, skal kunne trække sig tidligere tilbage end dem, der har tilbragt årevis på universiteterne.

Sådan lyder princippet i Socialdemokratiets forslag om lavere pensionsalder.

Hvordan idéen præcist skal blive til virkelighed, skal forhandles med arbejdsmarkedets parter, i fald S måtte vinde regeringsmagten. Det forklarede partiformand Mette Frederiksen ved fremlæggelsen tirsdag.

Men en af disse parter, nemlig arbejdsgivernes hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, afviser på forhånd at medvirke til at sænke udbuddet af arbejdskraft.

Det fastslår direktør Jacob Holbraad i en skriftlig kommentar.

- Socialdemokratiet spiller hasard med landets fremtid. Forslaget om at sænke pensionsalderen er en bombe under vores gode økonomi, mener han.

- Vi har allerede en stor mangel på faglærte medarbejdere, og nu vil Socialdemokratiet reducere antallet af hænder på arbejdsmarkedet yderligere. Det er ganske enkelt uansvarligt.

- Jeg kan sige meget klart allerede nu, at vi ikke kommer til at være med til noget, der gør, at der bliver færre af de hænder, vi har så hårdt brug for, fastslår Holbraad.

Socialdemokratiet har sat tre milliarder kroner af til sit udspil. På den baggrund har Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen, regnet sig frem til, at 9700 personer ventes at forlade arbejdsstyrken, hvis forslaget gennemføres.

Det baserer han på, at det koster cirka 308.000 kroner, hvis en person overgår fra beskæftigelse til folkepension. Mads Lundby mener dog, at tallet kan være i underkanten.

- Erfaringen er nemlig, at når politikere gennemfører nye tilbagetrækningsordninger, så bliver de meget populære og en belastning for dansk økonomi, skriver han.

Mette Frederiksen forklarede under lanceringen af sit forslag, at S har taget højde for, at arbejdsudbuddet bliver mindre.

- Men hvis jeg har ret i, at alle ikke kan blive ved med at arbejde, så længe som vi beder dem om, så er der jo noget kunstigt i forventningen til arbejdsudbud, tilføjede hun.

- Fordi hvis alternativet for mange mennesker er at ryge ind og ud af andre ydelser og faktisk ikke være på arbejdsmarkedet, så vil der jo være et tab af arbejdsudbud under alle omstændigheder.

Mens arbejdsgiverne altså er skeptiske over for S-udspillet, vækker det stor begejstring i fagbevægelsen. Både FOA, 3F og fagbevægelsens nye hovedorganisation, FH, roser det i høje toner.