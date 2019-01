Arbejdsgivere: Lovforslag kan svække flygtninges jobchancer

Danske virksomheder kan være mindre tilbøjelige til at ansætte flygtninge i fremtiden, når regeringens planer om flere hjemsendelser blandt flygtninge skal omsættes til lov.

Sådan lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), skriver Dagbladet Information.

Der er tale om lovforslaget, der skal udmønte regeringens mål om et paradigmeskift i udlændingepolitikken.

- Mange virksomheder bruger mange ressourcer på oplæring og danskundervisning samt en masse andet, siger Jannik Bay, der er uddannelses- og integrationschef i DA.

- Hvis der er øget usikkerhed om, hvor længe den enkelte flygtning kan være i landet, kan virksomhederne være mere tilbageholdende med at ansætte flygtninge, siger han til Ritzau.

Lovforslaget indeholder 111 ændringer af udlændingeloven. Der skal nu være fokus på "midlertidighed og hjemsendelse".

Det betyder blandt andet, at selv flygtninge, der får konventionsstatus, kun får midlertidige opholdstilladelser.

Lovforslaget kan ifølge DA også føre til, at kommunerne ikke får det samme økonomiske incitament til at investere i en aktiv beskæftigelsesindsats.

Desuden får flygtningene ifølge DA i mindre grad en gulerod ved at opkvalificere sig.

Jannik Bay mener, at det vil være en god idé at stille højere krav til flygtninge.

- Der er et politisk ønske om at fokusere mere på at sende flygtningene hjem. Derfor foreslår vi en model, hvor man øger forventningerne til uddannelse, beskæftigelse og danskkundskaber i forhold til forventningerne i dag.

- Det vil betyde, at der skal mere til at få lov til at blive i landet end i dag, og samtidig giver det flygtningene et klart incitament til at være selvforsørgende, mens de er i Danmark, siger Jannik Bay.