Antallet af unge misbrugere af lattergas overrasker forsker

Én ud af syv unge i alderen 18-25 år har prøvet at bruge lattergaspatroner til beruselse.

For unge i alderen 12-18 år er det én ud af 20.

Det viser et træk fra en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, hvor godt 70.000 unge i 44 af landets kommuner har svaret på spørgsmål om deres erfaringer med rusmidler.

Lektor og rusmiddelforsker Jakob Demant på Københavns Universitet har for Ritzau lavet trækket i datamaterialet.

- Det er vildt. Jeg er meget overrasket over, at det er så høje frekvenser.

- Vi ved fortsat meget lidt om, hvor meget de gør det, når de gør det. Men med de her tal er der i hvert fald en indikation af, at det her er begyndt at blive en udbredt adfærd blandt unge, siger han.

Lattergaspatroner er egentlig produceret som drivmiddel til flødeskumssifoner.

Men over de senere år er flere unge begyndt at inhalere gassen fra patronerne, som giver en heftig rus i 20-40 sekunder.

Gassen er i modsætning til lattergas hos tandlæger eller på fødegangene ikke iblandet ilt, og der er derfor risiko for kvælning, når gaspatronen inhaleres, fortæller chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kari Grasaasen.

- Vi har to dødsfald fra henholdsvis 2016 og 2018, som vi knytter til lattergaspatroner. Og så ved vi, at det kan påvirke nogle nervebaner, som på længere sigt kan give nogle neurologiske komplikationer, siger hun.

Når unge får smag for nye typer af rusmidler, er det ofte et tema, om det nye rusmiddel kan være en trædesten på vejen mod hårdere stoffer - et såkaldt indgangsstof.

Det afviser Jakob Demant dog i forhold til lattergassen.

- Vi har ingen sikre studier, der kan sige noget om, hvorvidt lattergas kan fungere som gateway drug (indgangsstof, red.) ind i andre stoffer.

- Men baseret på den viden vi generelt har på området, så er der ikke noget, der tyder på det, siger han.

Det er ifølge forskeren mere et rusmiddel, som de unge opfatter på linje med cannabis, og som mange derfor godt tør eksperimentere med.

SF har fremsat et forslag om, at salget af lattergaspatroner forbydes til unge under 18 år.

Et flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti er imod og arbejder i stedet på at indføre en begrænsning på, hvor mange lattergaspatroner en kunde må købe ad gangen.