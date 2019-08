Anmeldere roser spydig Liam Gallagher på Smukfest

Liam Gallagher gav publikum, hvad de var kommet for, mener anmeldere. Oasis-hits trak koncerten op.

Den britiske rocksanger Liam Gallagher indtog lørdag aften Smukfest med lige dele solonumre og en god portion hits fra sangerens tid i bandet Oasis.

Og det fungerede i høj grad, mener flere anmeldere, selv om de er enige om, at de gamle Oasis-hits trak noget mere i publikum end Gallaghers solosange.

Jyllands Postens anmelder Kasper Schütt-Jensen giver koncerten fire ud af seks stjerner med vurderingen af, at rockstjernen leverede mere end blot et nostalgitrip for gamle Oasis-fans.

Anmelderen laver også den naturlige sammenligning med Liam Gallaghers bror, Noel Gallagher, der spillede på Roskilde Festival i juli.

Det slag vinder Liam Gallagher, mener han.

- Ja, det kan godt være, at Noel Gallaghers soloplader er mere sofistikerede end lillebrorens, men de er også væsentligt kedeligere og nærmest blottede for gode melodier.

- Så lad blot Oasis være historie og lad Liam Gallagher føre arven fra bandet videre, skriver han.

Gaffa stemmer i og kvitterer også med fire ud af seks stjerner.

- Især "Cigarettes & Alcohol", "Wonderwall" og "Champagne Supernova" ramte lige i skiven, så selv Gallagher nikkede anerkendende med det, bøgeskoven kunne tilbyde, skriver anmelderen Esben Suurballe Christensen.

Han kritiserer desuden Smukfest for at have placeret sangeren på Stjernescenen, der er noget mindre end festivalens midtpunkt, Bøgescenerne.

BT's anmelder Jeppe Elkjær Andersen var mest underholdt af Liam Gallaghers spydige kommentarer mellem numrene, der blev leveret på et svært forståeligt britisk.

Han giver dog alligevel 46-årige Gallaghers optræden tre ud af seks stjerner.

- Lyden til koncerten var ikke specielt god. Faktisk var den tæt på dårlig. Men underholdningsværdien var høj.

- Personligt grinede jeg flere gange. Det var ikke altid, jeg vidste præcis af hvad. Men sjovt var det.

- Selve musikken var ikke noget videre at skrive hjem om. Bandet på scenen kunne lige så godt have været papfigurer, så lidt bevægede de sig. De spillede dog uden anmærkninger, skriver han.