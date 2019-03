Anmeldere falder i svime over Dyrholm som forførende stedmor

Det har ikke skortet på internationale roser til dramaet "Dronningen" med Trine Dyrholm i hovedrollen, og de danske anmeldere er mindst lige så begejstrede.

Således er der stort set kun topkarakterer i de danske aviser til filmen, som har premiere torsdag den 28. marts.

I Berlingske skriver anmelder Kristian Lindberg, at filmen bør blive et dansk bud på en Oscar og kvitterer med seks ud af seks stjerner.

Og hos Politiken er begejstringen mindst lige så stor.

Her giver man seks ud af seks hjerter og har ladet størstedelen af forsiden give plads til anmeldelsen af "Dronningen", som udråbes til "et nyt hovedværk" i dansk film.

- "Dronningen" er en græsk tragedie iført den moderne realismes klædedragt, hvor Trine Dyrholm yder en af en stor karrieres nøglepræstationer, skriver Politiken-anmelder Kim Skotte.

Jyllands-Posten har bevæget sig et enkelt skridt ned ad karakterstigen og giver fem ud af seks stjerner til filmen.

I filmen spiller 46-årige Dyrholm en gift kvinde, som indleder et forhold til sin 17-årige stedsøn.

Rollen har hun kaldt en af de mest udfordrende i karrieren.

Men skal man tro de danske anmeldere, løser hun opgaven med bravur i "Dronningen", som er instrueret af May el-Toukhy.

Genial, mesterlig og forførende er nogle af de ord, anmelderne bruger om Dyrholm.

- Man er i forstyrrende lang tid suppet ind i Trine Dyrholm og hendes rolle som advokaten Anne under og efter at have set May el-Toukhys uhyggeligt velspillede, kvalmende og kloge "Dronningen", skriver Katrine Hornstrup Yde i en meget positiv anmeldelse for Information, som ikke uddeler karakterer.

"Dronningen" har blandt andet vundet publikumsprisen ved den prestigefyldte Sundance Film Festival og tre priser ved Göteborg Filmfestival.

May el-Toukhy har arbejdet sammen med Trine Dyrholm før i el-Toukhys spillefilmsdebut "Lang historie kort" og også i DR-serien "Arvingerne".