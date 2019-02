Anmeldere: Viggo Mortensen imponerer i oscarnomineret film

Viggo Mortensen imponerer i filmen "Green Book", der er nomineret til en Oscar. Sådan lyder det fra de danske anmeldere, efter at filmen torsdag har haft dansk premiere.

Filmen får fire stjerner i Jyllands-Posten og Politiken, mens Berlingske kvitterer med fem stjerner.

Dansk-amerikanske Viggo Mortensen spiller i filmen over for Mahershala Ali. Begge er oscarnominerede for deres præstationer i filmen. Og det er da også særligt de to skuespillere, som anmelderne er begejstrede for.

Politikens anmelder skriver, at samspillet mellem Viggo Mortensen og Mahershala Ali "er den oplagte kvalitet" i filmen.

Viggo Mortensens karakter, dørmanden Tony, spilles med "stor autenticitet og vulgær charme", skriver Berlingske. Jyllands-Posten bider mærke i, at Mortensen i rollen "viser noget af sit komiske talent frem".

Ifølge Information "lyser" de to skuespillere i deres roller.

Selv om Jyllands-Posten og Politiken giver filmen rosende ord med på vejen, er de ikke lutter begejstrede. Ifølge Politiken overskygger "feel good-racisme" filmens ellers "karismatiske skuespillere".

Jyllands-Posten kalder filmen en rigtig "feel good-film", som kunne have haft gavn af mere fokus på de alvorlige emner.

Berlingskes ros er mere ubetinget.

- Manuskriptet er gedigent håndværk. Alt ved filmen er gennemarbejdet og teknisk virtuost, skriver Berlingskes anmelder.