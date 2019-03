Anklagere viser bandes tøj frem i historisk retssag

Leder af Loyal To Familia kunne ikke nøjes med "Denmark" på sin vest. På hans stod der "World".

- Vi prøver det ikke!

Dommer Jens Stausbøll markerer med en hurtig bemærkning, at det ikke skal udvikle sig, da to anklagere onsdag i Københavns Byret fremviser en bunke tøj.

Det er sorte læderveste, huer og såkaldte bjælker og buer, som skulle syes på vestene.

Varerne blev beslaglagt af politiet hos en tekstilvirksomhed i Engesvang i Midtjylland i februar 2018, men medlemmerne af banden Loyal To Familia (LTF) fik aldrig chancen for at vise sig frem med tøjet.

I stedet indgår det nu som anklagernes bevis i sagen om opløsning af banden, fordi LTF ifølge påstanden udgør en forening i grundlovens forstand.

Flere papkasser fyldt med tøj er rullet ind i retssalen på en sækkevogn.

Ved dommerpodiet går et par veste fra hånd til hånd mellem de tre lægdommere og to juridiske dommere. Derefter tager anklagerne, begge i øvrigt iført hvide skjorter og mørke bukser, fat på en yderligere præsentation.

- Her har vi så LTF Tingbjerg, siger senioranklager Lasse Biehl.

- Så har vi Sjælør, vi har Hillerød, og vi har Helsingør, fortsætter han.

Vestene skulle åbenbart fordeles til forskellige afdelinger og med angivelse af bærerens rang og funktion. Prospect, Nomad, Copenhagen Chapter er nogle af betegnelserne.

Med det usædvanlige tøjshow vil anklagerne tilsyneladende demonstrere, at Loyal To Familia har haft en fast struktur og orden. Bag på alle vestene står der "Denmark", men en enkelt vest skiller sig ud.

Den er forsynet med ordet "World". Det er den, som er beregnet til grundlæggeren. Også "El presidente" står der på den vest, som leder Shuaib Khan altså aldrig fik iført sig.

- Her har vi en hangaround-bjælke, dem er der 40 af, fortæller den anden anklager, Emil Folker. Han har en pose med logoer med. Et maskeret kranium, som med skelethænder holder på to pistoler, hvis løb peger ud mod beskueren.

Loyal To Familia har haft afdelinger i blandt andet Fredericia, Aarhus, Køge, Hillerød, Helsingør og to byer i det sydlige Sverige. Politiet forbød foreløbig LTF i september sidste år, og nu skal byretten kontrollere, om der var grundlag for forbuddet, og om LFT i øvrigt helt kan forbydes.