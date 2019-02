Anklager vil sprænge strafferammen i stor svindelsag

Fire mænd har handlet så groft, at den almindelige strafferamme på otte års fængsel for grov moms- og skattesvindel ifølge anklagemyndigheden ikke er nok. Den skal sættes op til fængsel i 12 år.

Det fremgår af anklageskriftet i en stor sag om moms- og skattesvindel, som under efterforskningen har været døbt "Operation Greed". Sagen drejer sig om svindel for op imod en halv milliard kroner.

16 personer og tre selskaber er tiltalt i sagen, der efter planen bliver indledt ved Københavns Byret den 19. december.

Alle tiltalte har udenlandsk baggrund, men kun fem af dem er ikke danske statsborgere. De fem forlanger anklagemyndigheden til gengæld bliver udvist.

Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte er del af et kriminelt netværk, som har orkestreret såkaldt kædesvig.

Det er blandt andet foregået ved, at der gennem en kæde af selskaber er foregået en fiktiv fakturering, som har flyttet penge rundt fra virksomhed til virksomhed.

Netværket skal ifølge anklagemyndigheden også have udnyttet personer som stråmænd til oprettelse af selskaber, som så er blevet anvendt til svindlen.

Og på den måde skulle statskassen være blevet snydt for skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.

Straffeloven indeholder en bestemmelse, som under "særdeles skærpende omstændigheder" sætter barren op for den højest mulige straf.

Paragraffen forhøjer strafferammen, hvis retten altså vælger at tage den i brug. Dermed bliver strafferammen 12 års fængsel frem for 8 års fængsel, som ellers er maksimum i sager om grov momssvindel.

Flere end 40 adresser blev ransaget, og 32 ejendomme blev beslaglagt, da politiet iværksatte "Operation Greed" i oktober 2017. Efterfølgende blev 11 personer varetægtsfængslet.

Fem af dem sidder stadig bag tremmer, og en dommer har bestemt, at det skal de blive ved med, i hvert fald indtil sagen begynder i december.

Hvorvidt de skal sidde fængslet under hovedforhandlingen af sagen, er ikke afgjort, men det har stor betydning. For sagen er berammet til at køre over 77 retsdage. Der ventes først dom i januar 2020.