Anklager vil sende blodtappende mor fire år i fængsel

Lidelsen Münchhausen by proxy er ikke en formildende omstændighed, siger anklager om straf til 36-årig kvinde.

Det er ikke en formildende omstændighed, at en 36-årig kvinde fra Skjern lider af Münchhausen by proxy.

Det siger anklager Pia Koudahl, da hun skal argumentere for en passende straf til kvinden, der er kendt skyldig i systematisk blodtapning af sin søn.

Anklager mener, at de tre dommere og seks nævninger bør fastsætte straffen til fire års fængsel.

Desuden skal den tiltalte frakendes retten til at virke som sygeplejerske.

- Münchhausen by proxy er ikke en formildende omstændighed. Det skal ikke have betydning for, hvilken straf I skal fastsætte, siger hun henvendt til nævningetinget ved Retten i Herning.

Anklageren læner sig op ad Retslægerådet, der fastslår, at kvinden har handlet under påvirkning af Münchhausen by proxy.

Men eksperterne kan ikke pege på en sanktion, der er mere formålstjenlig end almindelig fængselsstraf.

Det var ifølge anklageren heller ikke en formildende omstændighed, da Münchhausen by proxy sidst var på spil i en dansk straffesag.

Det var tilbage i 1990, da en dengang 30-årig kvinde blev idømt seks års fængsel for grov vold mod sine to spædbørn.

En videooptagelse fra Kolding Sygehus viste, at kvinden trak en plastikpose over barnets hoved. Barnet overlevede. Hans storebror var et år tidligere død som følge af kvælningsanfald fremkaldt af moren.

Eksperter slog dengang fast, at kvinden led af Münchhausen by proxy.

Pia Koudahl ser kun skærpende omstændigheder i sagen om kvinden fra Skjern.

Dels fandt blodtapningerne sted over en periode på fem år, dels var kvinden drengens primære omsorgsperson og tilmed uddannet sygeplejerske, påpeger anklageren.

Kvindens forsvarer, René Knudsen, mener ikke, at det tjener drengens bedste, at moren sendes flere år i fængsel.

Han argumenterer for, at kvinden maksimalt idømmes to års fængsel. Kvinden har været varetægtsfængslet i halvandet år og bør ifølge forsvarsadvokaten kunne løslades i dag.

- Hun har været under påvirkning af en sindslidelse, en form for psykisk sygdom. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Men hun er ikke rask.

- Jeg køber ikke præmissen om, at det ikke er en formildende omstændighed, at min klient er ramt af sygdom, siger René Knudsen.

Retten afsiger dom i sagen torsdag eftermiddag klokken 13.30.