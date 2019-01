Anklager taler om stor efterforskning af iransk attentat i Ringsted

Det har lange udsigter, før anklagemyndigheden afgør, om en norsk statsborger med iransk baggrund skal stilles for retten for at have hjulpet med at forberede et attentat mod eksiliranere i Ringsted.

Torsdag kan senioranklager Søren Harbo i Københavns Politi ikke sige noget om tidshorisonten.

- Vi ved endnu ikke, hvornår der træffes afgørelse, da der er tale om en omfattende efterforskning, siger han.

Torsdag har en dommer i Københavns Byret i øvrigt forlænget varetægtsfængslingen af den 39-årige mand med fire uger. Han skal fortsat være i isolation i fængslet, oplyser senioranklageren.

Den usædvanlige sag er blevet storpolitisk. Onsdag førte Danmarks ambassadør i Teheran an i en gruppe europæiske landes fælles protest mod flere iranske attentater og forsøg.

Under mødet sagde repræsentanter for Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland og Danmark, at man ikke vil acceptere, at Iran planlægger og udfører den slags handlinger på fremmed territorium.

EU har desuden besluttet at sætte det iranske Direktorat for Intern Sikkerhed på terrorlisten.

I Holland har der ifølge de hollandske myndigheder været to politisk motiverede drab begået af iranere.

Den danske sag drejer sig om et muligt angreb mod eksiliranere i gruppen ASMLA, der kæmper for araberes selvstændighed i den sydvestlige del af Iran.

De bor i Ringsted, og den 39-årige mand sigtes for i slutningen af september at have observeret og fotograferet mod ASMLA-lederens bopæl. Han var udsendt af en iransk efterretningstjeneste, mener PET. Ved sine handlinger tog han del i planlægningen af et drab, hævdes det i sigtelsen. Desuden sigtes han for at have hjulpet en fremmed efterretningstjeneste.

Manden blev anholdt 21. oktober ved Göteborg, hvor han bor med sine tre børn, og kort efter overført til Danmark.

Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer, advokat Allan Lund Christensen, har tidligere bedt om åbenhed i sagen.

- Min klient føler et stærkt behov for, at hans forklaring bliver kendt af offentligheden, har advokaten sagt ved et tidligere retsmøde.

Samtlige retsmøder har imidlertid været holdt bag lukkede døre. Det er blevet begrundet blandt andet med hensynet til fremmede magter.

28. september frygtede PET, der bevogtede ASMLA-folkene, at et attentat var ved at blive udført. Derefter blev mange bilister og andre rejsende stoppet og kontrolleret i en enorm politiaktion. Indgrebet medførte en 30 kilometer lang bilkø, har Vejdirektoratet oplyst.

I øvrigt er tre personer fra ASMLA i Ringsted også blevet sigtet. Politiet mener, at de hyldede terror, da de på en tv-station omtalte et blodigt angreb på en militærparade i Ahvaz. 25 blev dræbt. Straks efter angrebet sagde det iranske regime, at personer i blandt andet Danmark var ansvarlige.