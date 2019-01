Anklager om mishandlet kvinde: Hun har alt at miste

Hun greb chancen, da den bød sig. Flygtede fra den mand, der i næsten fem år havde voldtaget, slået, sparket og holdt hende under streng kontrol.

Sådan forklarer anklager Morten Frederiksen, da han onsdag i Retten i Glostrup fortæller om den kvinde, der er omdrejningspunkt i en voldsom sag om ægteskabelig vold og streng social kontrol.

Kvindens mand er tiltalt for at have mishandlet hende fra 2013 til 2018.

Ifølge anklagen blev hun gentagne gange tildelt lussinger, knytnæveslag og spark. Igen og igen blev hun desuden udsat for voldtægt - herunder tvunget til oral- og analsex af sin mand.

Men manden, der er 26 år og i dag bor i Malmø, nægter sig skyldig.

Ifølge anklageren er der dog ingen tvivl om hans skyld.

- Er hun fuld af løgn og en dygtig skuespiller, eller er hun rent faktisk blevet voldtaget og mishandlet af sin mand?

- Hun forklarer nøgternt og præcist. Om slag og spark, blå mærker og blod i urinen, fremhæver Morten Frederiksen.

Overgrebene skulle være begået på flere adresser i hovedstadsområdet - herunder i Ballerup. Kvinden i sagen kommer fra Pakistan og har ikke opholdstilladelse i Danmark.

Offeret var ifølge anklagen foruden de fysiske overgreb underlagt ekstrem social kontrol i de fem år.

Hendes mand forbød hende at gå ud alene og være i kontakt med andre alene. Hun måtte ikke gå på nettet eller bruge en telefon uden tilladelse og opsyn.

- Hun havde ingen opholdstilladelse, intet sygesikringskort, ingen mulighed for at arbejde uden for hjemmet. Hun kunne ikke engang sproget, for hun måtte ikke gå i sprogskole, siger Morten Frederiksen.

Ifølge ham er der tale om et tvangsægteskab mellem de to hovedpersoner. Og selv om kvinden i februar sidste år formåede at flygte fra sin mand og søge hjælp hos politiet, er hun stadig dårligt stillet.

- Tiltalte voldtog og mishandlede den kone, som familien syntes, han skulle giftes med - men som han ikke selv var interesseret i.

- Faktisk er hun den, der har alt at tabe på denne sag, siger Morten Frederiksen og henviser til, at kvinden risikerer at blive sendt tilbage til Pakistan, da hun ikke har nogen opholdstilladelse i Danmark.

Samtidig er hun fra en traditionel pakistansk familie og vil være dårligt stillet i sit hjemland, da hun ikke længere har nogen kontakt til sin familie.

Hendes egen familie så helst, at hun forblev gift med sin mand.

Anklageren har onsdag formiddag fremlagt sin procedure i retten. Onsdag eftermiddag er det den tiltaltes forsvarer, der skal opsummere beviser og argumenter for hendes klients mulige uskyld.