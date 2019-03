Anklager kræver mindst seks års fængsel for dækkonges svindel

Bagmandspolitiet kræver, at erhvervsmanden Bent A. Nielsen idømmes en fængselsstraf på mindst seks års fængsel.

Det oplyser anklager Martin Stassen, da han fredag indleder sin procedure i sagen ved Retten i Viborg.

Bent A. Nielsen, der er kendt som Viborgs ukronede dækkonge, er tiltalt for mandatsvig og bedrageri af særlig grov beskaffenhed i selskabet Genan, som han selv har stiftet.

Genan er verdens førende inden for genbrug af udtjente bildæk.

Udover fængsel skal der ifølge Bagmandspolitiet konfiskeres 73 millioner kroner hos den tiltalte.

Desuden skal han frakendes retten til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed.

En revisor er også tiltalt i sagen, og han kræves også idømt fængselsstraf.

Hvor lang en straf, Bagmandspolitiet finder passende, løfter anklageren ikke sløret for.

Sagen har verseret ved Retten i Viborg siden november sidste år.

Anklagemyndigheden mener, at Bent A. Nielsen førte selskabets bankforbindelser bag lyset.

Det gjorde han ifølge anklagen ved at erklære, at hans private selskab havde betalt et lån på 420 millioner kroner tilbage til Genan.

Men det var i strid med sandheden, anfører Bagmandspolitiet.

Bent A. Nielsen er også tiltalt for at have trukket 73 millioner kroner ud af Genan og brugt pengene til private formål.

Pengene skal blandt andet være brugt på køb af en privat lejlighed, renovering af et privat sommerhus, overførsler til familiemedlemmer og andet privatforbrug.

Den tiltalte har nægtet alle anklager mod ham. Han har taget det utraditionelle skridt at udgive en husstandsomdelt avis, hvori han bedyrer sin uskyld.

Bent A. Nielsen er en kendt erhvervsmand i det midtjyske. Han solgte i 2002 sit dækfirma, Viborg Gruppen, til franske Michelin for 2,2 milliarder kroner.

Han kastede sig i stedet over sit nye firma, Genan, der forarbejder og genbruger dæk fra eksempelvis biler og lastbiler.

I 2014 kom det frem, at der var uregelmæssigheder i Genans regnskaber, og at virksomheden angiveligt stod på kanten af en konkurs.

Medejeren, pensionskassen PKA, købte i 2015 Bent A. Nielsen ud af virksomheden. Ledelsen blev skiftet ud, og virksomheden blev rekonstrueret.

Det er endnu uvist, hvornår der falder dom i sagen.