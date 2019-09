Anklager kræver influencer idømt seks til otte måneder for overgreb

Der var ingen gensidig tiltrækning mellem en kvinde og en mandlig influencer i tiden op til et anmeldt overgreb en tidlig morgen i juni.

- Jeg mener ikke, at der har været en flirt. Så har den i hvert fald ikke været særlig god, når modtageren ikke engang fanger den, siger anklager Anders Larsson fredag i Københavns Byret.

Influenceren er tiltalt for at have fået kvinden til at masturbere sig mod hendes vilje, og anklageren kræver ham idømt fængsel i seks-otte måneder for den påståede forbrydelse.

Manden, der er influencer, har mange følgere på sociale medier.

Han har selv forklaret, at han og kvinden havde flirtet, og at han selv håbede, at de den pågældende aften i juni skulle kysse og måske endda mere.

Efter at de sammen med venner har været i byen, får han lov at sove i hendes seng.

Mens manden, der er i begyndelsen af 20'erne, antog, at der var en gensidig gnist, anså kvinden derimod deres forhold for at være udelukkende venskabeligt.

Så da influenceren ifølge kvindens forklaring lægger sin hånd på hendes bryst, fjerner hun den.

- Jeg sagde: "Nej, (tiltaltes navn, red.). Der skal ikke ske noget", har kvinden forklaret i retten.

Hun har fortalt, at manden spørger ind til, om hun er vågen, men selv om hun ikke svarer, eskalerer handlingerne. Han tager hendes hånd til sit lem, holder om hendes hånd og "manipulerer penis til sædafgang", som det hedder i anklageskriftet.

Med afvisningen in mente mener anklager Anders Larsson, at det er tydeligt, at der skete et lovbrud.

- Når man har fået et nej og alligevel fortsætter, så har man et forsæt i den situation, siger anklageren.

Kvinden har forklaret, at hun frøs af frygt i situationen. Hun var så chokeret over, at han trodsede hendes afvisningen, at hun ikke kunne modsætte sig.

Forsvareren, Rune Berggren Brøndal Pedersen, påstår sin klient frikendt for både anklagen om voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje samt for blufærdighedskrænkelse.

- Min klient misforstod måske situationen, men har på intet tidspunkt ønsket at overskride hendes grænser, siger han i retten.

Der ventes dom i sagen fredag eftermiddag.