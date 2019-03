Anklager kræver hårde straffe trods kovending i bandesag

Retten på Frederiksberg har set med mildere øjne på en gruppe medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF), end anklagemyndigheden havde lagt op til.

Men anklager Tomas Hugger går alligevel efter strenge straffe til de LTF'ere, der torsdag blev kendt skyldige i forsøg på grov vold og grov vold.

Han går efter, at forbrydelserne, som 10 unge mænd har begået mod den rivaliserende bande Brothas, skal koste mellem seks og otte års fængsel.

Angrebene fandt sted 23. oktober 2017. Her kørte den store gruppe LTF'ere ind på Brothas-territorium på Nørrebro i København.

Med knive og slagvåben løb de ind i Mjølnerparken til fem ledende medlemmer af Brothas, der dog nåede at stikke af.

Men de unge mænd stoppede ikke her. Bagefter kørte de til den nærtliggende Tagensvej, hvor de overfaldt en 24-årig mand.

I alt ni stiksår i ryggen, en læsion i hovedet og en punkteret lunge betød, at han var i overhængende livsfare.

Anklagemyndigheden havde oprindeligt tiltalt 16 medlemmer for drabsforsøg i den omfattende sag.

Men undervejs blev en af de tiltalte pillet ud af sagen, da han var blevet forvekslet med en anden. Torsdag blev yderligere fem frikendt.

Den enorme sag har hidtil været omtalt som historisk, da drabsforsøgene - som tiltalen oprindeligt lød på - kunne ende med at udløse domme på livstid.

Muligheden for de hårde straffe skyldes de bandepakker, som er blevet indført af Folketinget gennem de seneste år.

Det betyder blandt andet, at straffen kan stige til det dobbelte, hvis kriminaliteten bliver begået som led i en bandekonflikt.

Foran dommere og nævninger argumenterer Tomas Hugger torsdag for, at den bestemmelse stadig gør sig gældende.

- Det er min klare opfattelse, at straffen i denne her sag også skal fordobles rent, siger han.

Udover bandebestemmelsen peger anklageren på graden af planlægning, antallet af personer samt sagens grovhed i forhold til strafudmålingen.

Han påpeger, at når man har at gøre med straffelovens paragraf 245, der normalt omtales som "den grove" voldsparagraf", er strafferammen seks år.

- Men hvis der er tale om kriminalitet, der er særlig hård, kan man lægge halvdelen oveni, siger han.

Og det er lige netop det, han mener, at retten bør, når de tager stilling til, hvilken straf de unge mænd skal have.

Ud over fængselsstraffe kræver Tomas Hugger også, at to af mændene bliver udvist fra Danmark.

Dommen ventes at falde fredag.