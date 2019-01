Anklager i Højesteret: Krænkende sexvideo skal straffes hårdere

En ung mand bør straffes med ubetinget fængsel i 60 dage, fordi han delte to sexkrænkende videoer med en 15-årig pige i hovedrollen.

Sådan lyder opfordringen til fem dommere i Højesteret fredag fra statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen.

Dermed beder han landets øverste domstol om at skærpe straffen til en nu 20-årig mand, der spredte optagelserne til i alt 35 andre.

I Østre Landsret fik han sidste år en straf på 40 dages betinget fængsel. Han blev dømt for at udbrede børneporno og for blufærdighedskrænkelse.