Anklager gyser over Scharfs' omgang med fortrolige oplysninger

En tidligere chef i PET beskyldes tirsdag for at have givet fremtidige terrorister gode ideer til, hvordan de skal undgå at blive opdaget. Og han kan også have gjort borgere tilbageholdende med at give PET en hjælpende hånd.

Det er i Københavns Byret, at en anklager opregner nogle af de skadevirkninger, som Jakob Scharfs udtalelser til bogen "Syv år for PET" ifølge hendes påstand kan have.

28 gange skal han have brudt tavshedspligten, og senioranklager Sonja Hedegaard endevender hver passage. Det afgørende er, om PET tidligere officielt har nævnt detaljerne, fremgår det af proceduren.

En af dem drejer sig om, at PET fik hjælp af en kvinde, så terroristen David Headley kunne overvåges.

- Det er klart en fortrolig oplysning, at tiltalte fortæller, at hun samarbejdede med PET, siger Sonja Hedegaard.

- Det kan skade det fremtidige samarbejde med borgerne, hvis de kan forvente, at en forhenværende PET-chef senere vil fortælle om det, siger hun. Muligvis kan Scharfs oplysning udsætte kvinden for en risiko, lyder det.

- Det gyser i mig, når tiltalte siger, at det ikke er en fortrolig oplysning, siger Sonja Hedegaard.

I et tidligere retsmøde har Jakob Scharf sagt, at han vurderer, at der ikke er nogen risiko for kvinden, og at der masser af tilfælde, hvor civile borgere hjælper efterretningstjenesten. Men anklageren taler om en skadevirkning:

- Det er vigtigt, at befolkningen har tillid til, at PET ikke røber, at borgere har hjulpet PET, siger hun. Både det almindelige politis og PET's arbejde kan blive skadet, hvis folk bliver nervøse, mener hun.

Et andet sted i bogen fortæller Jakob Scharf om den etbenede bombemand Lors Doukaev. Overvågning viste, at han havde gemt et brev i sin benprotese. Og det er langt fra en kuriøs detalje, kan man forstå på senioranklageren.

- Det kræver ikke nogen doktorgrad at konkludere, at overvågningen er sket ved video fra cellen, siger hun.

At der skete sådan en overvågning fremgik ikke af den åbne retssag. Bombemandens forsvarer fik intet at vide om en video. Det må skyldes, at det var en oplysning, som PET fik en dommers godkendelse af at holde tilbage. Og dermed har Scharf bragt en fortrolig oplysning, vurderer Sonja Hedegaard.

- Oplysninger, som end ikke den tiltaltes forsvarer har adgang til, kan en tidligere chef for PET altså ikke underholde med, siger hun.

Det mest oplagte tilfælde på overtrædelse af tavshedspligt finder Sonja Hedegaard i en passage i bogen om den mistænkte i sagen om drabsforsøget på Lars Hedegaard. Han var i Libanon, og det vidste PET, står der.

- Dette her har ikke noget med uforsigtighed at gøre. Det er direkte uforsvarligt, siger hun. Årsagen er, at sagen fortsat efterforskes, og at den har været ført bag lukkede døre.

Tirsdagens retsmøde er det 15. i sagen.