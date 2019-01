Anklager gransker deling af drabsvideo - kan være strafbart

I store dele af landet har politiet modtaget anmeldelser om, at drabsvideo fra Marokko bliver delt.

En stor gruppe mennesker rundt om i landet kan have brudt loven, når de har set og delt en video af et drab på en ung kvinde i Marokko.

Det siger Kirsten Dyrmann, der er statsadvokat i Viborg. Efter aftale med Rigsadvokaten har hun fået til opgave at undersøge sagen og dens omfang.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at delinger af en sådan video kan være strafbar. Derfor opfordrer jeg folk til at afholde sig fra at beskæftige sig med den, siger statsadvokaten.

Den pågældende video viser angiveligt drabet på enten danske Louisa Vesterager Jespersen eller norske Maren Ueland, som blev fundet dræbt i Marokko 17. december.

Udmeldingen fra anklagemyndigheden er en reaktion på, at politiet flere steder i landet har modtaget anmeldelser om, at videoen er blevet set og delt adskillige gange. Særligt blandt unge og børn menes den at florere.

- Der er tale om et ikke ubetydeligt antal, og derfor er det vigtigt, at vi får koordineret, at alle løber i den rigtige retning, siger Kirsten Dyrmann.

- Det bliver vores opgave at finde ud af, hvordan det skal efterforskes. Men først og fremmest er opgaven at undersøge, om det er strafbart og i givet fald efter hvilke bestemmelser, lyder det fra statsadvokaten.

De seneste dage har flere medier berettet, at elever i de ældste skoleklasser deler og ser drabsvideoen.

Eksempelvis har elever fra Vejgård Østre Skole i udkanten af Aalborg ifølge DR Nordjylland set optagelsen. Derfor har skolen haft samlet syvende og ottende årgang for at tale om emnet.

Selv om det endnu ikke er klart, om det overhovedet er ulovligt at se og dele videoen, arbejder specialisterne hos Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) intenst på at forhindre spredningen af videoen.

- Vi har gjort og gør fortsat, hvad vi kan for at forhindre spredningen af denne forfærdelige video. Hvis man modtager videoen, anbefaler vi at slette den med det samme, siger NC3-leder Claus Birkelyng.