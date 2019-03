Anklager: Banker har tabt millioner på fupanklaget dækkonge

Stifter af viborgensisk dækvirksomhed har ifølge Bagmandspolitiet været et dyrt bekendtskab for flere banker.

Den svindelanklagede erhvervsmand Bent A. Nielsen har kostet bankerne et tab på ikke under 420 millioner kroner.

Det siger anklager Per Justesen fra Bagmandspolitiet, der fredag procederer sagen mod den 76-årige erhvervsmand ved Retten i Viborg.

- Det er hævet over enhver tvivl, at bankerne har mistet rigtig mange penge som følge af de tiltalte, der med deres erklæringer og adfærd har ført bankerne bag lyset, siger anklageren fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet.

Bent A. Nielsen er tiltalt for at bedrageri og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, og hans revisor er tiltalt for medvirken.

Det er ifølge anklagen foregået ved, at Bent A. Nielsen overførte 420 millioner kroner fra selskabet Genan, som han ejede sammen med blandt andre pensionskassen PKA, til sit eget selskab.

Efterfølgende erklærede han ifølge anklagen over for Genans bankforbindelser, at mellemværendet var bragt ud af verden.

Revisoren skrev ifølge anklagen under på, at det var sket.

Men det var i strid med sandheden, mener Bagmandspolitiet.

Anklagemyndigheden beskylder også Bent A. Nielsen for at have trukket 73 millioner kroner ud af Genan og brugt pengene på blandt andet køb af en privat lejlighed og renovering af et privat sommerhus.

De to tiltalte har ifølge anklageren været et dyrt bekendtskab for bankerne. Ud over et tab på mindst 420 millioner kroner har bankerne foretaget nedskrivninger for op mod 750 millioner kroner, lyder det fra Per Justesen.

Bagmandspolitiet kræver Bent A. Nielsen idømt mindst seks års fængsel.

Trods den tiltaltes høje alder er der ifølge anklageren ikke noget, der taler for, at der skal udmåles en betinget dom.

Den tiltalte er hverken syg eller svækket, påpeges det.

Den tiltalte revisor kræves idømt en kortere fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har på vegne af banken SEB nedlagt krav om en erstatning på omkring 60 millioner kroner.

De to tiltalte nægter sig begge skyldige. Bent A. Nielsen har noget opsigtsvækkende udgivet en husstandsomdelt avis, hvor han forklarer sagens sammenhæng og bedyrer sin uskyld.

Den langstrakte sag, der begyndte ved retten i november sidste år, fortsætter med forsvarsadvokaternes procedure på tirsdag.

Det er endnu uvist, hvornår der falder dom i sagen.