To køkkenknive, fyrværkeri, batterier og 17.460 tændstikker var midlerne, som skulle resultere i drab på tilfældige mennesker i København.

Sådan lyder anklagen i en nævningesag, som Københavns Byret indleder tirsdag. En 31-årig mand fra Malmø med syrisk baggrund er tiltalt. Han nægter sig skyldig, men på forhånd vil hans forsvarer ikke gå i detaljer.

- Han har bedt mig om ikke at udtale mig, siger advokat Karin D. Svenningsen. Hendes klient har siddet varetægtsfængslet i mere end et år.

Det var tilsyneladende en almindelig grænsekontrol i Rødbyhavn, som gjorde, at en terrorhandling ikke blev ført ud i livet. En dag i november 2016 blev en ung syrisk mand, der kom rejsende fra Tyskland, stoppet. Han havde ikke papirerne i orden og blev sendt retur.

Indholdet i hans rygsæk afslørede dog, at han ikke var på en almindelig turistrejse. Tændstikkerne og de andre ting skulle bruges til at fremstille en eller flere bomber, har en domstol i Ravensburg i Sydtyskland slået fast.

- Min opgave var at transportere en taske til København og aflevere den til en kontaktperson på banegården, har den unge fortalt i den tyske sag.

Han har erkendt sin sympati for Islamisk Stat. Radikaliseringen skete hurtigt. I 2015 kom han til Tyskland og søgte om asyl, og via Facebook kom han i kontakt med en person, som bad ham om at indkøbe dele til fremstilling af bomber. Han fik desuden et opkald fra en svensk mobiltelefon. Straffen blev fængsel i seks og et halvt år.

I Københavns Byret skal det nu afgøres, om den syriske mand fra Malmø er identisk med den unge mands kontakt, og om denne virkelig havde til hensigt at dræbe tilfældige med bomber og knive.

Under opklaringsarbejdet har politiet ikke kunnet finde en tredje person, som tilsyneladende deltog i planlægningen. Efterforskningen er stadig i gang.

Hensigten med de blodige handlinger mod tilfældige på gaden i København skulle være at destabilisere eller ødelægge grundlæggende samfundsmæssige strukturer i Danmark, hedder det i anklageskriftet.

Undervejs i sagen skal såvel den dømte i Tyskland samt flere personer fra Sverige afhøres. Dommen ventes til marts.