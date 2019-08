Anklage: Læge snød med blodprøver for knap fire millioner

En midaldrende hospitalslæge lykkedes i en årrække med at snyde to hospitaler for mere end 3,7 millioner kroner.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, der anklager den mandlige læge for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Det fremgår af et anklageskrift, som fredag er blevet læst op i Københavns Byret.

Svindlen gik ifølge anklagen i første omgang ud over et hospital fra september 2007 til november 2011.

Her skal han som ansat ad 42 omgange have overført i alt 600.000 schweiziske franc, svarende til mere end 2,9 millioner kroner, til en virksomhed.

Pengene skal han have fået hospitalet til at tro gik til blodprøveanalyser hos et firma i Schweiz.

Der er enighed blandt anklagemyndigheden og lægen om, at blodprøveundersøgelserne er blevet foretaget. Tvisten er dog, hvem der har udført undersøgelserne.

Hospitalet havde rigtignok indgået en kontrakt med firmaet i Schweiz, men noget stemte ikke, fortæller senioranklager Mads Frandsen.

- Hospitalet ville have nogle svar, men de var ikke tilfredsstillende, så det førte til en politianmeldelse i 2014.

Manden er også anklaget for at have svindlet et andet hospital fra september 2012 til oktober 2013. Her overførte han angiveligt penge ad tre omgange på samlet omkring 795.000 kroner.

Da manden er beskyttet af et navneforbud, er det ikke muligt at fortælle, hvor han har arbejdet som læge.