I en periode på godt et halvt år forsøgte en 64-årig kvinde at slå sin 73-årige mand ihjel med medicin.

Det mener politiet og anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, og ved et grundlovsforhør søndag formiddag blev kvinden varetægtsfængslet frem til 17. januar.

Hun nægter sig skyldig.

Ifølge mediet Sønderborg Nyt, der var til stede i Retten i Sønderborg, er kvinden sigtet for flere gange at have givet sin mand medicin under indlæggelser på sygehusene i Aabenraa, Sønderborg og Odense.

- Det er en alvorlig sag, hvor den 73-årige mand gik i koma og fik meget nedsat hjerneaktivitet i tre til seks dage ad gangen, sagde anklageren, Marianne Bager, ifølge Sønderborg Nyt.

Sigtelsen lyder på flere tilfælde af drabsforsøg og alvorlig legemsbeskadigelse i perioden fra maj til november, skriver Sønderborg Nyt.

Efter at sigtelsen var læst op, fulgte dommeren anklagerens ønske om at lukke dørene for offentligheden. Det vides derfor ikke, hvad politi og anklagemyndighed bygger den alvorlige sigtelse på.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på Twitter, at kvinden nægter sig skyldig i sigtelserne.

Hun valgte dog ikke at kære afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.