Ankesag om drab på Louisa og Maren begynder om knap to uger

I juli blev tre mænd dømt til døden for drabene på en dansk og en norsk kvinde. Dommene blev anket.

Om knap to uger er en domstol i Marokko klar til at begynde ankesagen om drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko.

Således oplyser bistandsadvokaten for Maren Ueland, Ragner Falck Paulsen, at ankesagen begynder 4. september. Det skriver det norske nyhedsbureau, NTB.

- Familien accepterer, at det sker, men samtidig synes de, at det er belastende og hårdt, at sagen kommer op igen, siger bistandsadvokaten til NTB.

De tre - 25-årige Abdessamad El Joud, 27-årige Younes Ouziad og 33-årige Rachid Afati - blev 18. juli dømt til døden for drabene på de to skandinaviske kvinder. De har alle tidligere erkendt, at de stod bag drabene.

Efterfølgende har de dømte anket dommene.

Desuden blev en mand idømt 20 års fængsel, og 20 andre fik straffe på mellem 5 og 30 års fængsel for deres rolle i drabene.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev dræbt i Atlasbjergene i december sidste år, da de var på vandretur i området.

De blev slået ihjel med kniv og efterfølgende halshugget. Det hele blev optaget på video af de tre Islamisk Stat-sympatisører.