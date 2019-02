Anholdelse efter hasarderet kørsel med fodgænger som offer

Efter en bils voldsomme påkørsel af en fodgænger i det indre København har betjente anholdt en mistænkt i sagen, oplyser politiet søndag.

Den 22-årige mand præsenteres for en stribe sigtelser - blandt andet skal han på hensynsløs måde have udsat tilfældige for livsfare ved hasarderet kørsel ved Vor Frue Kirke natten til lørdag.

- Han har ikke ønsket at udtale sig til politiet, siger politikommissær Søren Lauritsen inden et grundlovsforhør i Dommervagten søndag.

Der var to unge i bilen, men den 22-årige har ikke umiddelbart ønsket at sætte navn på makkeren.

- Den anden person er ikke identificeret, siger politikommissæren.

Forløbet begyndte, da to gående betjente ville tale med bilens fører. Det ønskede han ikke. I stedet kørte bilen frem mod betjentene, som ifølge politikommissæren måtte flytte sig for at undgå at blive ramt.

Derfor sigtes den 22-årige også for forsøg på farlig vold mod politiet.

Den videre kørsel var hasarderet og farlig, mener politiet. Fodgængeren, der blev ramt i en fodgængerovergang, er indlagt på Rigshospitalet med svære skader. Det er en mand i 20'erne.

Efterforskningen fortsætter, og politikommissæren og hans folk skal blandt andet besvare et helt afgørende spørgsmål: Var det den 22-årige eller den anden, der sad ved rattet?