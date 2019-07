Det britiske krigsskib HMS Montrose måtte onsdag lægge sig imellem, da tre iranske skibe angiveligt forsøgte at presse en britisk olietanker ind i iransk farvand. Konflikten mellem Iran og Vesten er blusset op med flere angreb, men det får ikke umiddelbart de danske myndigheder til at ændre på sikkerhedsvurderingen for danske handelsskibe. Her ses HMS Montrose på en tidligere mission.