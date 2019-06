Anders Samuelsen er på vej ud af Folketinget

LA-leder Anders Samuelsen ser ud til at ryge ud af Folketinget.

Partiet mister sine to mandater i Nordsjællands Storkreds, viser det endelige resultat.

Det er i den storkreds, at udenrigsministeren er opstillet.

- Sådan er politik, det kan jeg ikke konkludere på i øjeblikket.

- Vi ser, hvordan det er, når alt er talt op, så tager vi den derfra. Kommer jeg ikke ind, så går livet videre, så er der andre spændende opgaver, siger Anders Samuelsen.

Ved valget i 2015 fik LA 7,5 procent af stemmerne, hvilket var nok til 13 mandater.

Et år senere blev LA sammen med De Konservative lukket ind i regeringsvarmen af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Her blev Samuelsen udenrigsminister.

Undervejs i den nuværende valgkamp har det været svært at holde sammen på VLAK-regeringen.

Især Venstre anført af Løkke har rykket sig politisk væk fra regeringspartnerne. Tirsdag - altså dagen før valgdagen - meldte Løkke ud, at VLAK ikke kunne fortsætte som regering.

I prognoser hos DR og TV2 står LA blot til at ramme et resultat, der er lige over spærregrænsen på to procent.